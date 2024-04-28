Царукян о бое с Махачевым: «Трудно ли морально драться с соотечественником? Вообще нет»

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о потенциальном поединке с чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым.

«Трудно ли морально драться с соотечественником? Нет, вообще нет. Морально тяжело драться с близким другом или родственником. До остальных — вообще без разницы. Павлович и Волков тренировались вместе, хорошо знают друг друга, дружат. А мы с Исламом просто оба из России. У нас есть история противостояния. Проверим, кто из нас окажется лучше на этот раз», — приводит слова Царукяна «КП Спорт».

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 22 побед и потерпел 3 поражения. 13 апреля спортсмен победил представителя Бразилии Чарльза Оливейру единогласным решением судей на турнире UFC 300.

На счету 32-летнего Махачева 25 побед и 1 поражение. 2 июня россиянин проведет поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в США.