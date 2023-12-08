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Сегодня, 09:55

Шлеменко назвал Шуркевича фаворитом в бою с Махно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА, бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко рассказал о поединке своего ученика Алексея Шуркевича против Алексея Махно на турнире лиги ACA.

«Спасибо организации ACA, которая предложила хорошие условия и дала возможность выступить. Хотя Алексей уже проявлял себя в организации ACA Young Eagles. Очень хороший и конкурентный бой для обоих. У них подходящие стили под интересное противостояние. Да, Махно — медийное лицо лиги. Может быть, искали удобного соперника. Что делать? Мы можем быть удобными или неудобными. Других вариантов нет. Не в обиду Махно, фаворитом вижу своего ученика. Мы все делаем для того, чтобы он хорошо себя проявил. Если бы он не был фаворитом, зачем бы я его выводил на этот бой?» — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Поединок Алексея Махно и Алексея Шуркевича пройдет на турнире ACA 168 в Москве 24 декабря.

Махно последний поединок провел за титул AMC Fight Nights в полусреднем весе против чемпиона Дмитрия Бикрева. Данный бой завершился победой Бикрева техническим нокаутом в пятом раунде. В активе Алексея 26 побед и 10 поражений.

Шуркевич последний раз выходил в клетку в апреле 2023 года в рамках Bellator 295, где проиграл нокаут во втором раунде Масаюки Кикуири. На его счету 13 побед и шесть поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shlemenko-shurkevich-favorit-v-boyu-s-makhno-313124/
Александр Шлеменко
Алексей Махно
Алексей Шуркевич
ММА
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