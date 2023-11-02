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Сегодня, 08:00

Шара Буллет приблизился к топ-15! Обновленный рейтинг лучших бойцов России

Отдел единоборств «СЭ»
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Шара Буллет.
Фото Соцсети
Ислам Махачев.
Фото AFP
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После UFC 294 изменений в топ-15 лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории не произошло — Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и лишь укрепился на первом месте, а бой Магомеда Анкалаева с Джонни Уокером был признан несостоявшимся (соответственно, Анкалаев остался на четвертой позиции). Зато Шарабутдин Магомедов, ярко дебютировавший в UFC (победил UD Бруно Силву), вплотную приблизился к топ-15!

Александр Волков. Волков поднялся на 5-е место в рейтинге лучших бойцов России, Копылов вошел в топ-15

В топ-15 при этом все же не обошлось без изменений. В этом голосовании не принял участия Алексей Сафонов, зато вернулся в число респондентов Янис Коханко, плюс к голосующим присоединился Игорь Лазорин. В итоге Арман Царукян потеснил Петра Яна с восьмой строчки, а Умар Нурмагомедов опередил Никиту Крылова.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. На этот раз голосование было проведено раньше (ввиду отсутствия турниров в минувшие выходные), потому рейтинг было решено опубликовать на день раньше. В опросе приняли участие 34 человека.

1. Ислам Махачев — 557 (523 балла + 34 упоминания в анкетах)

2. Вадим Немков — 487 (453 + 34)

3. Сергей Павлович — 471 (437 + 34)

4. Магомед Анкалаев — 370 (337 + 33)

5. Александр Волков — 354 (320 + 34)

6. Усман Нурмагомедов — 347 (315 + 32)

7. Анатолий Малыхин — 298 (269 + 29)

8. Арман Царукян — 234 (206 + 28)

9. Петр Ян — 227 (199 + 28)

10. Эдуард Вартанян — 205 (174 + 31)

11. Мовсар Евлоев — 161 (137 + 24)

12. Умар Нурмагомедов — 158 (132 + 26)

13. Никита Крылов — 151 (130 + 21)

14. Роман Копылов — 88 (70 + 18)

15. Александр Шаблий — 56 (43 + 13)

Всего же в анкеты попал 41 боец. Вот список тех, кто не вошел в топ-15:

16. Шарабутдин Магомедов — 49 (38 + 11)

17. Евгений Гончаров — 48 (40 + 8)

18. Магомедрасул Гасанов — 46 (38 + 8)

19. Андрей Корешков — 44 (37 + 7)

20. Муслим Магомедов — 42 (37 + 5)

21. Анатолий Токов — 34 (28 + 6)

22. Мовлид Хайбулаев — 21 (18 + 3)

23. Икрам Алискеров — 20 (14 + 6)

24. Магомед Магомедкеримов — 19 (14 + 5)

25. Ринат Фахретдинов — 18 (13 + 5)

26. Альберт Туменов — 18 (15 + 3)

27. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 14 (11 + 3)

28. Устармагомед Гаджидаудов — 14 (12 + 2)

29. Саид Нурмагомедов — 11 (6 + 5)

30. Ислам Омаров — 9 (7 + 2).

31. Азамат Керефов — 8 (6 + 2).

32. Сергей Харитонов — 8 (7 + 1).

33. Магомед Умалатов — 7 (5 + 2).

34-35. Валентин Молдавский — 6 (4 + 2).

34-35. Азамат Мурзаканов — 6 (4 + 2).

36. Александр Грозин — 5 (4 + 1).

37-39. Олег Борисов — 3 (2 + 1).

37-39. Александр Сарнавский — 3 (2 + 1).

37-39. Денис Гольцов — 3 (2 + 1).

40-41. Виталий Слипенко — 2 (1 + 1).

40-41. Борис Медведев — 2 (1 + 1).

Ислам Махачев.
Фото AFP

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 31 октября 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно, за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Кто голосовал:

Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / YouTube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Sports.ru), Иван Ефимов (Sports.ru), Роман Мазуров, Янис Коханко, Игорь Лазорин (ТАСС).

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 6 декабря.

Ислам Махачев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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