Волков поднялся на 5-е место в рейтинге лучших бойцов России, Копылов вошел в топ-15

Значительные изменения произошли в рейтинге топ-15 лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории. Александр Волков, победивший приемом «Иезекииль» Тая Туивасу, поднялся с восьмого места на пятое, опередив Усмана Нурмагомедова, Анатолия Малыхина и Петра Яна. А еще в топ-15 ворвался Роман Копылов, оформивший четвертый подряд брутальный нокаут в UFC (пострадал Джош Фремд). А вот Анатолий Токов покинул топ-15.

Заслуживает внимания и список бойцов, не попавших в топ-15: сразу трое респондентов включили в анкеты ветерана российских ММА Сергея Харитонова. 43-летний боец в августе нокаутировал Роджерса Соузу, а в сентябре — Тьяго Силву. Обоих финишировал в первом раунде.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. На этот раз в опросе приняли участие 33 человека.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 565 балла (532 балла + 33 упоминания в анкетах)

2. Вадим Немков — 474 (441 + 33)

3. Сергей Павлович — 452 (419 + 33)

4. Магомед Анкалаев — 372 (340 + 32)

5. Александр Волков — 330 (298 + 32)

6. Усман Нурмагомедов — 309 (279 + 30)

7. Анатолий Малыхин — 296 (268 + 28)

8. Петр Ян — 239 (210 + 29)

9. Арман Царукян — 232 (205 + 27)

10. Эдуард Вартанян — 200 (170 + 30)

11. Мовсар Евлоев — 163 (139 + 24)

12. Никита Крылов — 147 (127 + 20)

13. Умар Нурмагомедов — 145 (121 + 24)

14. Роман Копылов — 75 (59 + 16)

15. Александр Шаблий — 63 (48 + 15).

Рейтинг топ-15 лучших российских бойцов. Фото «СЭ»

Всего же в анкеты попал 41 боец. Вот список тех, кто не вошел в топ-15:

16. Евгений Гончаров — 54 (44 + 10)

17. Магомедрасул Гасанов — 47 (39 + 8)

18. Андрей Корешков — 45 (37 + 8)

19. Муслим Магомедов — 43 (38 + 5)

20. Анатолий Токов — 33 (27 + 6)

21. Мовлид Хайбулаев — 27 (22 + 5)

22. Шарабутдин Магомедов — 25 (21 + 4)

23. Ринат Фахретдинов — 24 (18 + 6)

24. Магомед Магомедкеримов — 22 (16 + 6)

25. Альберт Туменов — 20 (16 + 4)

26. Устармагомед Гаджидаудов — 14 (12 + 2)

27. Сергей Харитонов — 12 (9 + 3)

28. Валентин Молдавский — 11 (8 + 3)

29. Азамат Керефов — 10 (7 + 3)

30. Азамат Мурзаканов — 9 (6 + 3)

31. Ислам Омаров — 9 (7 + 2)

32. Магомед Умалатов — 7 (5 + 2)

33-34. Аскар Аскаров — 6 (4 + 2)

33-34. Виталий Слипенко — 6 (4 + 2)

35-36. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 6 (5 + 1)

36-36. Александр Сарнавский — 6 (5 + 1)

37-40. Олег Борисов — 3 (2 + 1)

38-40. Денис Гольцов — 3 (2 + 1)

39-40. Александр Грозин — 3 (2 + 1)

39-40. Сайгид Изагахмаев — 3 (2 + 1)

41. Борис Медведев — 2 (1 + 1).

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 2 августа 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Кто голосовал:

Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Алексей Сафонов (Hardcore), Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Sports.ru), Иван Ефимов (Sports.ru), Роман Мазуров.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — в период с 23 по 25 октября, после UFC 294.