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Боец UFC Фахретдинов: «Мирные люди не должны страдать. Неважно, еврей, мусульманин, украинец или россиянин»

Боец Фахретдинов поделился мнением о происходящем в Палестине
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в интервью «СЭ» поделился мнением о происходящем в Палестине.

«Флаг Палестины всегда со мной, — сказал Фахретдинов «СЭ». — Это просто моя отдушина палестинскому народу, который сейчас массово истребляется, массово погибают женщины, дети. Независимо от национальности, вероисповедания и так далее не должны страдать дети, мирные люди, женщины и старики. Ни в одной. Неважно он там еврей, мусульманин, украинец, россиянин, африканец. Ни один ребенок не должен страдать за политические игры. Понимаете, о чем я? Ребенок родился, живет, он радует своих родителей. Почему дети умирают, вот мне объясните. Все, я сейчас нервничать начну, давайте не будем».

Следующий поединок Фахретдинов проведет в ночь на 5 ноября против Элизеу Залески дос Сантоса на турнире UFC Fight Night.

Ринат Фахретдинов
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