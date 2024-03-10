Хрюнов — о победе Яна над Ядонгом: «На кого Петр сильнее сердит, с тем и нужно драться»

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Я всегда болею за Петра Яна, и, прежде всего, я поздравляю его с этой победой. Я думаю, что это начало нового Петра Яна. А с кем провести свой следующий бой — этот выбор только за самим Петром. На кого он сильнее всего сердит, с тем и нужно ему в следующий раз драться», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.