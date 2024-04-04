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Сегодня, 13:35

Макс Холлоуэй назвал бой на UFC 300, который он жаждет посмотреть

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) признался, что он обязательно посмотрит поединок между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (9-2) и экс-чемпионом в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (12-1).

«Мне нравится бой между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой, я бы обязательно посмотрел его по телевизору. Джамал потерял пояс из-за травмы, и ему предстоит доказать, что все те комментаторы в сети, которые пишут, что он будет раздавлен, ошибаются. Я знаю, что он чувствует, и я чувствую подобное на протяжении всей своей карьеры. Как бы то ни было, бой обещает быть веселым. Пусть победит сильнейший», — сказал Холлоуэй в интервью Кевину Лолу.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Макс Холлоуэй
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ММА
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