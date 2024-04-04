Роберт Уиттакер: «Сен-Пьер в расцвете сил победил бы Хабиба»

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) прокомментировал слова экс-чемпиона в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2) о том, что он побил бы экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Жорж, когда вернулся, чтобы подраться с Биспингом, выглядел довольно плохо. Он смог победить, но было видно, что он уже не так хорош, как раньше. Знаешь, для победы над Хабибом нужен Сен-Пьер в своей лучшей форме. Я думаю, что Жорж в расцвете сил победил бы Хабиба. Он гораздо более разносторонний, у него есть навыки борьбы, джиу-джитсу, которые нивелируют сильные стороны Нурмагомедова.

Раньше Сен-Пьер был действительно крутым бойцом. Если он не хотел драться с тобой в стойке, он переводил бой на землю, если не хотел с тобой бороться, то начинал бить в стойке. Он был по-настоящему разносторонним бойцом», — сказал Уиттакер на MMArcade Podcast.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.