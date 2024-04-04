Тренер Оливейры сообщил, что Чарльз хотел бы устроить поединок с Макгрегором

Тренер легковеса UFC Чарльза Оливейры Диего Лима рассказал о перспективах бразильского бойца после следующего поединка. Он заявил о желании подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

«С профессиональной точки зрения, бой с ним Макгрегором был бы невероятным. Если бы у нас была возможность сразиться с ним в полусреднем весе после этого боя, мы бы сразились», — цитирует Лиму MMA Fighting.

Ранее Оливейра рассказал, что согласился на бой с ним, а также отметил, что ждет не дождется реванша с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.