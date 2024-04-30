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Сегодня, 11:31

Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Махачева и Порье

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) считает, что действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) победит Дастина Порье (30-8).

«ММА непредсказуемо. Все может случиться, верно? Но мы говорим о столкновении стилей. Порье — панчер, у него тяжелая рука и отличный боксерский стиль. Против него Ислам, который хорош в стойке, но его сильная сторона — борьба и самбо. Он будет валить и душить. Я думаю, что фаворит — Ислам, но все может случиться. Мое мнение — Махачев останется чемпионом», — сказал Оливейра в интервью Full Violence.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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