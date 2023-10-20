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20 октября, 23:40

Джоджуа считает, что Шара Буллет и Силва претендуют на звание боя вечера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец UFC Лиана Джоджуа высказалась о предстоящем поединке Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, против Бруно Силвы, который пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Идеальный соперник для Шары. Да, их встреча претендует на звание боя вечера. Матчмейкеры постарались. Шару знаю много лет. Еще с тайского бокса. Потом мы оказались одноклубниками в Москве — тренировались в «Файтере». Клуб закрылся. Дальше у него тихо было с карьерой и бац! Залетел в поп-ММА, потом предложили в UFC. Он всегда был ярким ударником. Мне бы хотелось, чтобы он выиграл. Он способен показывать красивые бои. Не могу оценить его перспективы в UFC, но уверена, что он проявит себя ярко», — приводит слова Джоджуа MMA.Metaratings.ru.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений, у Силвы — 23 победы и 9 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dzhodzhua-shara-bullet-i-silva-pretenduyut-na-zvanie-boya-vechera-296952/
Бруно Сильва
Лиана Джоджуа
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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