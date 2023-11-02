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Сегодня, 08:38

Джон Маккарти рассказал, почему UFC не предложили Миочичу бой за временный пояс

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти и бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) порассуждали над тем, почему UFC не стали предлагать экс-чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу (20-4) бой за временный титул.

«Главная причина — его возраст. UFC подумали, что он больше не тот, на кого они могут сделать ставку. И это несмотря на то, что он был чемпионом и больше других защищал титул», — сказал Маккарти на подкасте Weighing In, на что Томсон ответил: «Для UFC самое страшное то, что он может выиграть временный пояс, а Джонс не успеет восстановиться. Тогда Миочич может завершить карьеру, сказав Джонсу: «Ну, вообще-то я выиграл титул до того, как ушел, просто ты был не готов к бою».

Джон Джонс (27-1) получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев. За временный титул чемпиона подерутся Сергей Павлович (18-1) и Том Аспиналл (13-3).

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