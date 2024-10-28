Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:14

Азизян заявил, что после победы над Петросяном хейтеры Шары Буллета стали его фанатами

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основатель и главный тренер клуба Gor MMA Гор Азизян поделился мнением о победе своего подопечного Шарабутдина Магомедова на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«Будут ли говорить, что Армен Петросян слабый соперник? 100% будут. Мне уже это пишут: «Опять выбрали удобного». Некоторые земляки мне пишут, что я пошел против своего. Это же не война народов или игра сборных. Это бизнес. Шарабутдин представляет свои интересы, Петросян — свои. Большая ошибка людей в том, что они думают, что развиваются только они. Развиваются все. Поэтому надо быть впереди на несколько шагов. Но мы все счастливы. Ризван Магомедов, Али Абдель-Азиз счастливы. Многие наши хейтеры стали фанатами», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.ru.

На UFC 308 Шара Буллет победил Армена Петросяна во втором раунде. Магомедов стал первым в истории UFC бойцом, который нокаутировал своего соперника двойным бэкфистом. Теперь в его активе 15 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Популярное видео
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бадаев считает, что UFC может дать Вахитову бой с Перейрой раньше Анкалаева

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости