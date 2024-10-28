Азизян заявил, что Шара Буллет мог нокаутировать Петросяна в первом раунде

Основатель и главный тренер клуба Gor MMA Гор Азизян отреагировал на победу российского бойца Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, в поединке с Арменом Петросяном.

«Двойной бэкфист Шара отрабатывал давно. И со мной, и с тренером Махачом Алиевым. Он в нашем зале многим попадал двойным бэкфистом. Сначала, конечно, в глаз получил Магомедов, немного неприятно было. Если бы этого не было, то Шара уронил бы Петросяна в первом раунде. Я еще пять лет назад сказал, что Шара — птица другого полета. Он не выходит драться за деньги. Магомедов кайфует от этого», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.

30-летний Магомедов нокаутировал соперника двойным бэкфистом в конце второго раунда. Он идет на серии без поражений в профессиональных ММА — 15-0. На счету 33-летнего Петросяна теперь 8 побед и 3 поражения.