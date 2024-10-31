Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:14

Шара Буллет: «Если бы не Россия, Грузия могла стать частью Дагестана»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) прокомментировал высказывания чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, который заявил, что Дагестан — не Россия, а дагестанцы вынуждены представлять Россию.

«Иностранцы вообще и грузины — спортсмены, в частности — в школе, наверное, на историю и географию мало ходили, — сказал Магомедов в интервью «СЭ». — Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а историю и географию пропускал. Если бы он ходил на историю, на географию, он бы знал... В основном грузины сейчас почему-то Россию недолюбливают, хотя должны благодарить ее.

Если бы они знали историю, они бы знали, что от Дагестана грузин во многом Россия спасала. Мы часто делали набеги на них, ходили в походы к ним, а Россия их защищала. Можно сказать, защитила от Дагестана. Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана. Мы полвека воевали с Россией. Отвоевались, так сказать. И сейчас нам комфортно именно с русскими, с россиянами, чем с кем-либо другим.

Сейчас многонациональную, российскую тему поднимают. Внешние враги хотят разделить Россию на части. Отделить русских от других, сказать: «У нас не к вам претензии, а к русским». Какое-то русофобство началось. Сложное сейчас время для русских. Поэтому мы должны быть как один кулак — Россия, отвечать им жестко, быть как одно целое — не разделяться. Если мы будем разделяться — что от этого хорошего будет?

Они хотят, чтобы Россия на мелкие части [разделилась], как раньше мелкие княжества были. Разделить — и властвовать. Это тактика многих, западных этих, как его... сионистов, или кто там, я не знаю... глобалистов. «Вот вы — дагестанцы, у нас к вам претензий нет, у нас к русским, вы отдельно». Хотят они отделить и так далее. Но нет — мы как один кулак должны отвечать таким, быть как одно целое. Мы — народы неразделимые. Россия — это наш общий дом».

Мераб Двалишвили
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боец UFC Романов: «Мне чужда техника Шары Буллета»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости