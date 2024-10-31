Шара Буллет: «Если бы не Россия, Грузия могла стать частью Дагестана»

Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) прокомментировал высказывания чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, который заявил, что Дагестан — не Россия, а дагестанцы вынуждены представлять Россию.

«Иностранцы вообще и грузины — спортсмены, в частности — в школе, наверное, на историю и географию мало ходили, — сказал Магомедов в интервью «СЭ». — Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а историю и географию пропускал. Если бы он ходил на историю, на географию, он бы знал... В основном грузины сейчас почему-то Россию недолюбливают, хотя должны благодарить ее.

Если бы они знали историю, они бы знали, что от Дагестана грузин во многом Россия спасала. Мы часто делали набеги на них, ходили в походы к ним, а Россия их защищала. Можно сказать, защитила от Дагестана. Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана. Мы полвека воевали с Россией. Отвоевались, так сказать. И сейчас нам комфортно именно с русскими, с россиянами, чем с кем-либо другим.

Сейчас многонациональную, российскую тему поднимают. Внешние враги хотят разделить Россию на части. Отделить русских от других, сказать: «У нас не к вам претензии, а к русским». Какое-то русофобство началось. Сложное сейчас время для русских. Поэтому мы должны быть как один кулак — Россия, отвечать им жестко, быть как одно целое — не разделяться. Если мы будем разделяться — что от этого хорошего будет?

Они хотят, чтобы Россия на мелкие части [разделилась], как раньше мелкие княжества были. Разделить — и властвовать. Это тактика многих, западных этих, как его... сионистов, или кто там, я не знаю... глобалистов. «Вот вы — дагестанцы, у нас к вам претензий нет, у нас к русским, вы отдельно». Хотят они отделить и так далее. Но нет — мы как один кулак должны отвечать таким, быть как одно целое. Мы — народы неразделимые. Россия — это наш общий дом».