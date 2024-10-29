Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Родри после победы испанца в церемонии «Золотого мяча»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». 28-летний испанец стал обладателем награды, опередив в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.

Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.