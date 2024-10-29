Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:51

Сергей Павлович подерется против Розенстрайка 1 февраля

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Сергей Павлович проведет бой против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка, сообщает MMA Mania.

По информации источника, поединок состоится UFC Fight Night в Саудовской Аравии 1 февраля

32-летний Павлович за карьеру провел 21 бой, одержал 18 побед (15 досрочных) и потерпел 3 поражения.

В последнем поединке от уступил решением судей соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC on ABC 6, который проходил 22 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету 36-летнего Розенстрайка 15 побед и 5 поражений в 21 бою. В августе он раздельным решением судей победил австралийца Тая Туивасу.

Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В США спрогнозировали победу РФ в случае отказа стран НАТО от помощи Киеву
Захарова рассказала о канадцах и поляках среди пытавшихся вторгнуться в Брянскую область
Санду заявила о перестановках в правительстве после президентских выборов в Молдавии
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
Популярное видео
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Азизян заявил, что после победы над Петросяном хейтеры Шары Буллета стали его фанатами

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости