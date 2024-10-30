Хамзат Чимаев может провести бой за чемпионский пояс UFC в 2025 году

Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев может провести титульный поединок в UFC в 2025 году.

«UFC будет обсуждать титульный бой для Хамзата. Планируем, что он может состояться в 2025 году», — приводит ТАСС слова представителя команды Чимаева.

Чимаев выиграл все 14 поединков в профессиональной карьере в ММА. В минувшие выходные уроженец Чечни досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой завершился уже в первом раунде.