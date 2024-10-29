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Сегодня, 20:00

Шара Буллет раскрыл, какой гонорар сейчас получает в UFC

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет рассказал, что с каждым поединком его гонорар растет.

«У меня в контракте пять тысяч долларов с каждым боем добавляется, и со старта моей карьеры уже четвертый бой, и там уже по двадцатке везде добавляется, еще и бонус, — сказал Магомедов «СЭ». — Еще карточки мне сейчас дали, которые надо подписать — за них тоже очень хорошие суммы. Так что самые большие деньги в моей карьере».

26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом во втором раунде. Ранее россиянин рассказывал, что перед дебютом подписал контракт, по которому зарабатывал 50 тысяч долларов за бой и столько же за победу.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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