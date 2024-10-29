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Сегодня, 19:30

Шара Буллет: «Зачем мне добивать Петросяна? Убивать человека, что ли?»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет объяснил, почему не стал добивать Армена Петросяна после нокаута.

«У Армена карьера же еще впереди, зачем на кон многое ставить? — сказал Магомедов «СЭ». — Мне не хочется, чтобы его карьера могла под вопросом оказаться. Потому что я чувствовал, что в первом раунде по нему много раз приложился. Может, зрители через экран не видят, но я вживую видел, что он пару раз уже «клюнул», просто резко в себя приходил. Но раза три он точно «клюнул». Я уже понимал, что накапливается этот тоннаж ударов. После такого, когда даже легкий удар попадает, человек полностью отключается. Это приводит к большому сотрясению — минимум полгода без тренировок.

А что его добивать? Убивать, что ли, человека? Если бы, допустим, был гонг, судья не разнял, и третий раунд бы начался, я бы рад был продолжить. Потому что в этом третьем раунде ему мало что светило бы. В первом раунде я не раскрывался, ко второму начал уже чуть использовать что-то. Я хотел посмотреть, что он готовит, на что рассчитывает. Я его полностью читал, и к третьему раунду пошел бы на абордаж».

26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом во втором раунде. Петросян позже заявил, что поединок остановили рано, и он был готов продолжать.

Армен Петросян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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