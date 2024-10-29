Шара Буллет: «Зачем мне добивать Петросяна? Убивать человека, что ли?»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет объяснил, почему не стал добивать Армена Петросяна после нокаута.

«У Армена карьера же еще впереди, зачем на кон многое ставить? — сказал Магомедов «СЭ». — Мне не хочется, чтобы его карьера могла под вопросом оказаться. Потому что я чувствовал, что в первом раунде по нему много раз приложился. Может, зрители через экран не видят, но я вживую видел, что он пару раз уже «клюнул», просто резко в себя приходил. Но раза три он точно «клюнул». Я уже понимал, что накапливается этот тоннаж ударов. После такого, когда даже легкий удар попадает, человек полностью отключается. Это приводит к большому сотрясению — минимум полгода без тренировок.

А что его добивать? Убивать, что ли, человека? Если бы, допустим, был гонг, судья не разнял, и третий раунд бы начался, я бы рад был продолжить. Потому что в этом третьем раунде ему мало что светило бы. В первом раунде я не раскрывался, ко второму начал уже чуть использовать что-то. Я хотел посмотреть, что он готовит, на что рассчитывает. Я его полностью читал, и к третьему раунду пошел бы на абордаж».

26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом во втором раунде. Петросян позже заявил, что поединок остановили рано, и он был готов продолжать.