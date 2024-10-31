Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:45

Дю Плесси хочет драться с Чимаевым вместо реванша со Стриклендом

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси заявил, что хотел бы в следующем бою встретиться с россиянином Хамзатом Чимаевым вместо реванша с Шоном Стриклендом.

Дю Плесси выиграл титул в январе, одержав победу над Стриклендом раздельным решением судей. Позже южноафриканец провел защиту пояса против Исраэля Адесаньи.

Ранее глава UFC Дана Уайт сказал, что следующая защита Дю Плесси будет матчем-реваншем против Стрикленда.

«Было много разговоров о том, чтобы я дрался со Стриклендом. Но была очень веская причина, по которой не были подписаны контракты, я говорю это как свое мнение. Я согласился, что буду драться с ним, это тот бой, которого хотят фанаты. Но если вы спросите, чего я хочу — я хочу драться с лучшим парнем. И это на 100 процентов Хамзат [Чимаев]. Готов отправиться в любую точку мира для этого поединка», — цитирует Дю Плесси ESPN.

Также представитель ЮАР оценил свои шансы на победу в бою с Чимаевым.

«Знаете, когда дело касается силы — у меня нет сомнений [в том, что я сильнее]. Хамзат сильный парень, но я не думаю — нет, я точно знаю, — что он никогда не чувствовал такой мощи. Что касается борьбы, то, очевидно, это его сильная сторона. И я бы приветствовал это, если бы мне пришлось с ним сразиться. Давайте сравним наши сильные стороны и посмотрим, кто выдержит», — добавил Дю Плесси.

На счету 30-летнего Чимаева 14 побед и ни одного поражения в ММА. Последний бой россиянин провел на турнире UFC 308 27 октября, где одержал победу на Робертом Уиттакером.

Статистика его ровесника Дю Плесси — 22 победы и 2 поражения.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Макс Холлоуэй. UFC 308 закончился идеально — новое победило старое, дерзкие Топурия и Чимаев на коне, впереди суперсюжеты

Источник: ESPN
Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Баскетболист Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боец UFC Романов: «Мне чужда техника Шары Буллета»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости