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Вартанян считает Чимаева фаворитом в поединке с Дю Плесси

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян считает Хамзата Чимаева фаворитом в потенциальном поединке с чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом Дю Плесси.

«Чимаев сломал челюсть Уиттакеру. Я предполагал, что если в первых двух раундах Уиттакер сумеет оказать сопротивление и показать борьбу, то у него были бы шансы. Но все закончилось плачевно. Думаю, что у чемпиона Дрикуса Дю Плесси не будет шансов против Чимаева», — приводит Metaratings слова Вартаняна.

Чимаев выиграл все 14 поединков в профессиональной карьере в ММА. У Дю Плесси 22 победы и 2 поражения.

Источник: Metaratings
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