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Боец UFC Романов: «Мне чужда техника Шары Буллета»

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13-й номер рейтинга тяжелого веса UFC Александр Романов заявил, что не стал бы брать себе на вооружение ударную технику Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета).

«Мне это чуждо. Я тяж и базовый борец. У меня совсем другая работа в стойке. Со стороны выглядит очень красиво, но это титанический труд. Надо обладать бешеной скоростью и таймингом. Он базовый ударник, и ему это свойственно, мне, базовому борцу, чуждо. Чужой мир, в который я стараюсь не особо углубляться. Если хочешь плавать — плавай, хочешь быть боксером — боксируй, также и здесь. Если ты базовый борец — сфокусируйся и не забывай про свою борьбу. Конечно, если поднатаскать соперника, почувствовать полную доминацию, можно что-то такое исполнить. Но рисковать и идти за чем-то фееричным я бы не стал», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Романова.

26 октября Магомедов во втором раунде нокаутом победил Армена Петросяна. Победу россиянину принес повторный обратный бэкфист. Магомедов одержал 19 победу в карьере и поднялся на 14 место в среднем весе UFC.

Источник: mma.metaratings.ru
Александр Романов ММА
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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