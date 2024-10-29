Чимаев поднялся на третье место в рейтинге среднего веса UFC, Шара Буллет — в топ-15

UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов в среднем весе (до 84 кг) после турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Российский боец Хамзат Чимаев поднялся на третье место в рейтинге. Ранее он занимал 13-ю позицию. 26 октября Чимаев в соглавном поединке турнира UFC 308 победил защемлением шеи в первом раунде австралийца Роберта Уиттакера и стал претендентом на чемпионский титул в среднем весе.

Другой россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) дебютировал в топ-15 рейтинга. Он занимает 14-ю строчку. Магомедов в своем поединке в третьем раунде нокаутировал Армена Петросяна.

Лидером рейтинга среднего веса остается Шон Стрикленд. Вторым идет Исраэль Адесанья. Действующим чемпионом дивизиона является Дрикус Дю Плесси.