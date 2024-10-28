Туменов считает, что Анкалаеву должны дать титульный бой в UFC

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов оценил титульные амбиции Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой после победы над Александром Ракичем.

«Магомед пытался в этом бою работать в стойке. Но сложно нокаутировать соперника, который наносит один-два удара и убегает. Если бы Ракич работал как в бою с Иржи Прохазкой, агрессивно шел в обмен ударами, Анкалаев бы его поймал. В целом, уверенная победа, хотя не зрелищная.

Дана Уайт может найти отмазки, чтобы не дать Магомеду титульный бой. Но мне кажется, что титул уже дать должны. И хайп вокруг этой темы тоже повлияет. Все говорят о том, что Анкалаев главный претендент, независимо от того, зрелищные его бои или нет. Если уж Белалу Мухаммаду дали, Анкалаеву тем более дадут», — сказал Туменов.

Анкалаев победил Ракича по итогам 3-х раундов на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). На счету россиянина в смешанных единоборствах 19 побед, одно поражение и одна ничья, еще один бой признан несостоявшимся. В активе Ракича 14 побед и 5 поражений.