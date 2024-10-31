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Сегодня, 17:04

Чемпион UFC Мухаммад снялся с титульного боя против Рахмонова

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Титульный бой в полусреднем весе между американцем Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым отменен, сообщила пресс-служба промоушена.

Поединок должен был состояться на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 7 на 8 декабря. При этом не уточняется, по какой причине Мухаммад снялся с противостояния. Организация объявила о работе над заменой главного боя.

30-летний Рахмонов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА. У 36-летнего Мухаммада 24 победы и 3 поражения.

Белал Мухаммад
Шавкат Рахмонов
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