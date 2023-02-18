Гаджи Автомат проиграл за 15 секунд, Романкевич вырубил коленом. Как прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Зрелищные бои по кикбоксингу в Минске.

Вечером 17 февраля в Минске состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО 3. В главном событии Петр Романкевич сразился с Сауло Кавалари, а в со-главном поединке Гаджи Автомат встретился с Фернандо Родригесом.

В главном карде прошли еще два поединка. Известный боец поп-ММА Артем Тарасов единогласным решением судей уступил Давиду Хачатряну. Бывший боец Fight Nights не оставил шансов Тарасову. А экс-боец ONE Ислам Муртазаев перебил чемпиона России по кикбоксингу Сергея Пономарева. После пяти раундов Ислам выиграл пояс чемпиона страны в категории до 86 кг.

До поединка Наврузова и Родригеса у первого возникли проблемы со здоровьем. Гаджи травмировал ногу, из-за чего пытался договориться с оппонентом об изменении правил. Автомат хотел, чтобы его реванш с Фернандо прошел по правилам кикбоксинга, но без лоу-киков. Сторона бразильца, похоже, отказалась, потому что ринг-анонсер при объявлении правил этот нюанс не уточнил.

Гаджи это не смутило: он выдал пока самый яркий выход в клетку в 2023 году. Наврузов вышел в костюме чародея и танцевал под громкую музыку при поддержке Хадиса Ибрагимова — зал ревел то ли от шока, то ли от восторга.

Жаль, что бой продлился меньше, чем выступление Гаджи. После первого же лоу-кика Наврузов рухнул на канвас и крайне неудачно приземлился на правую руку. У российского бойца вылетело предплечье из сустава — он не смог продолжить бой, который закончился уже на 15-й секунде. Скоропостижность этого боя напомнила поединок в UFC между Кертисом Блейдсом и Томом Аспиналлом, когда англичанин травмировал колено после лоу-кика на той же 15-й секунде. После боя Родригес предложил Автомату устроить третий бой, но по правилам ММА.

Если любовь минской публики Гаджи Автомат заслужил ярким появлением, то Петра Романкевича с первых секунд встречали громко — белорусский кикбоксер выступал на домашней территории. Кавалари уступал Романкевичу и габаритами, но не в опыте. Хотя бойцы и одного возраста, Сауло провел больше поединков, побеждал в серьезных лигах и видел напротив себя куда более опасных соперников. Но в нокдаун первым упал именно бразилец. Это случилось в середине первого раунда, оставшаяся часть которого прошла без острых моментов.

Фернандо Родригес. Эдуард Корниенко/ «Известия»

Во втором отрезке бойцы пошли в рубку, и в конце первой минуты Романкевич донес до челюсти Кавалари тяжелый удар коленом. Бразилец упал на настил и подняться уже не смог. Петр запрыгнул на канаты и искупался в любви зрителей, после чего получил пояс из рук Камила Гаджиева. Кавалари же быстро пришел в себя, так что мы наверняка еще увидим его на турнирах «Бойцовского клуба».