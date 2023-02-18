Дружит с Масвидалем, спаррингует с Фергюсоном. Таджикский боец побеждает на турнирах в США ради UFC

Большое интервью Бехзода Усмонова.

В декабре 2022-го Бехзод Усмонов одержал две победы подряд на турнире iKON FC и был признан лучшим бойцом года в промоушене Хорхе Масвидаля. Его следующий поединок там станет титульным, а сам Бехзод после этого намерен подписаться в UFC — он уже общался по этому поводу с Шоном Шелби. Усмонов готовится в одном из лучших залов Америки — в Jackson Wink. Там он спаррингует с легендами UFC: Тони Фергюсоном, Холли Холм, Джоном Додсоном. Об этом и многом другом Усмонов рассказал в интервью «СЭ».

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Свой профессиональный путь Усмонов начал в Таиланде, а именно в зале AKA Thailand. Здесь он выиграл представительный турнир по муай-тай, спарринговал с лучшими бойцами мира и давал мастер-классы даже звездам шоу-бизнеса. Как Бехзод шуточно отметил в своем интервью, самый обучаемый — Миша Галустян.

— Расскажите о своем пути. Мне известно, что вы родились в Таджикистане, жили в Екатеринбурге, а после школы и армии уехали в Таиланд?

— Да, я родился в Таджикистане в 1995 году, потом в 2005-м родители переехали в Екатеринбург. Я отучился там, окончил школу, освоил базу по дзюдо и самбо, а потом пошел в армию. Вернулся из армии, поступил сразу в два высших учебных заведения и уехал в Таиланд. Я учился заочно. Думал, что побуду [в Таиланде] месяца три-четыре, но получилось так, что остался там на два года. Открыл транспортный бизнес, провел более 60 боев по тайскому боксу, несколько поясов там выиграл и уехал в Австралию — чуть больше чем на два года. Там тоже выступал, тренировался, и получилось так, что потом я вернулся в Россию. Поменял там паспорт, и спустя полтора года я решил исполнить свою мечту — посетить США. Почему выбрал Америку? Мне хотелось усовершенствовать свой английский, и также я всегда стремился выйти на новый уровень в профессиональном плане. А США является одной из сильнейших стран в сфере ММА. Так я приехал в США тренироваться в зале Jackson Wink и учить английский перед своей спортивной карьерой. Уже три боя здесь провел. И знаете, мне нравится. Тренеры тут крутые, да и вся атмосфера меня вдохновляет на новые победы.

— По поводу вашей работы в зале AKA Thailand. Насколько я знаю, этот зал является одним из лучших в Таиланде и часто конкурирует с Tiger Muay Thai. Скажите, когда вы тренировались в AKA Thailand, чувствовалось ли соперничество между спортсменами этих организаций?

— Очень большая конкуренция была. Я сначала приехал в Tiger и тренировался там. Думал, там и останусь, но не получилось. Можно сказать, что мы не сошлись характерами (смеется). Тогда я решил попробовать себя в известном AKA Thailand. Совмещать личные победы и другую активность в зале было непросто, но мне помогло то, что я почувствовал, что нашел свое место. У нас сразу возникли приятельские отношения с другими бойцами и коучами. Главный тренер, увидев мои приемы Lion, предложил вести мастер-классы для спортсменов и часто привлекал меня как своего помощника для основных тренировок. Командная работа и мои победы вывели зал в топ, и на момент, пока я тренировался там, AKA Thailand точно был лучшим. И о конкуренции с Tiger Muay Thai не могло идти и речи. Время от времени я связываюсь с ребятами из AKA, и они пишут, что все еще лидируют! Горжусь ими.

— В зал AKA Thailand постоянно приезжают российские знаменитости. Я знаю, что там были Михаил Галустян, Владимир Епифанцев. Вы их тренировали?

— Да, у меня основной акцент был на работе со звездами России. Много кто приезжал. С Мишей мы месяц тренировались, он к какому-то шоу там готовился. Епифанцев тоже такой веселый, мы с ним ездили на пляж купаться, потом тренировались. Настя Янькова там была, очень много звезд из СМИ — Бузова, помню, приезжала. Самый топовый у меня был Дэн Билзерян, с ним немножко занимался.

В основном я делал с ними акцент на персональные занятия, где я применял собственную методику тренировок, которую сейчас я совершенствую и транслирую другим тренерам, так как на тренерство теперь времени не хватает. В первую очередь — личные победы!

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— А у кого из звезд самый приличный уровень? Кто самый обучаемый?

— Это был Миша Галустян, и еще там другие ребята с ним приезжали. Не помню их имена, но они с Comedy, знаменитые шоумены. С Мишей мы плотный месяц провели, он очень веселый оказался, многому научился у него с точки зрения оптимизма и юмора. После тренировок с Мишей в AKA вырос поток бойцов из СНГ, с помощью моей работы зал тогда хорошо себя зарекомендовал. А, еще вот, Сергей Бадюк приехал после Миши снимать обо мне фильм. Это было очень приятно и полезно для моей репутации как спортсмена и зала.

Проводил бои в Китае, где жил в одном номере с Аскаром Можаровым

— Спустя пару лет вы решили перебраться в Австралию. Почему выбрали эту страну? Очень нестандартный вариант для бойца, который полжизни прожил в России.

— Я познакомился с профессиональным бойцом, его зовут Кори Сатклифф (австралийский боец, который тренировался в академии RCC. — Прим. «СЭ»), он сейчас здесь со мной тренируется. Мы с ним познакомились, и получилось так, что он с нами тренировался в зале, который называется Absolute MMA. Его тренер увидел мою технику Lion на турнире и пригласил в Австралию: «Приезжай в Мельбурн, будешь выступать, у тебя явно талант, и твоя техника получит популярность в новом месте». Когда мне удалось получить визу, я понял, что это хорошая возможность дальше развиваться, а именно: оттачивать свою технику боя Lion, приносить победы и тренироваться со спортсменами Австралии, чтобы стать неуязвимым для бойцов всех школ ММА

— Вы также несколько поединков провели в Китаев в IPFC и одержали победу над бойцом Муха Ли. Как вам эта страна?

— На турнире IPFC я одержал победу, да. Непростой был бой, тогда у меня карьера только началась. Муха Ли был достойным соперником, но с помощью своей техники Lion я обхитрил его на ринге и удары наносил хорошо.

Китай сделал меня более компетентным бойцом в плане ММА, до этого я делал акцент на тайском боксе, а здесь серьезно прокачался. Там красиво, мне у них еда понравилась. Также очень хорошо бои там делают, платят хорошо бойцам, медицина, восстановление, билеты туда-обратно, проживание. Условия у них очень хорошие. Буду рад вернуться в Китай снова со своей техникой и принести своему залу еще больше побед.

— На одном из турниров в Китае с вами в карде выступал Аскар Можаров, помните такого?

— Да, мы с ним в одном номере жили (смеется).

Нокаутировал летящим коленом брата Аскара Аскарова. Этот финиш оценил Масвидаль

— Во втором поединке в RCC вы победили зрелищным нокаутом в первом раунде. Финишировали летящим коленом брата Аскара Аскарова, Джамбула. После боя его на носилках уносили врачи. Сильно переживали, что так все закончилось?

— Очень, очень! Делать такое колено было планом Кори, потому что мы с ним все время стояли, и Кори чем-то похож ростом на брата Аскарова, он выше меня немножко. И Кори говорит, что он будет все время в ноги лезть, он борец. Предыдущие бои мы пересмотрели, и он мне сказал, что нужно этот тайминг найти и пробить колено в живот. Но получилось так, что я как-то скрестил ноги и попал очень хорошо. Но я очень переживал за него. Я после боя встретился с ним, с его тренерским составом, извинился. Потом спустя некоторое время я ему писал. И вот недавно я с ним хотел встретиться, когда он здесь был с братом в Аризоне. Я им звонил, писал, но, к сожалению, ответа не получил.

— Для Джамбула это поражение до сих пор остается единственным. Как думаете, это ваша самая громкая победа в данный момент?

— Мне кажется, это уже прошло. У меня последний бой, который был на iKON FC, - это было ярче. Оно в борьбе прошло, но очень зрелищно было. За этот бой мне дали номинацию «Боец года в 2022 году».

— Видел, вы в этом поединке даже суплекс исполнили.

— Да, получилось поймать... У меня три соперника сменилось за три дня. Сначала я должен был драться с тайцем, который узбек — Анвар Бойназаров. Он очень титулованный боец тайского стиля, он уже дрался на Dana White's Contender Series, к сожалению, проиграл. И мы должны были с ним драться, но он за три дня слетел. Потом мне нашли еще одного, и он отказался. Потом нашли еще одного, и вот он согласился буквально за день. Хорхе со мной общался, спросил, буду ли драться. Я говорю: «Ставьте любого, я должен выйти. Я гонял вес, тренировался, готовился. Ставьте, я буду драться».

— Вы подписались в организацию Хорхе Масвидаля, до этого выиграли летящим коленом — какая-то связь в этом есть? Хорхе видел этот нокаут?

— Мы с ним смеялись. Когда я провел этот бой [на iKON FC], мы встречались с Шоном Шелби, и они меня в отдельную комнату приглашали. Хорхе там был, из UFC матчмейкеры и организаторы iKON FC. Мы обсуждали, смеялись, что так вышло. Я пожелал удачи Хорхе — он скоро будет драться в Майами. Тогда я ему сказал: «Удачи, сделай что-то подобное еще». Когда закончился этот бой, Хорхе меня познакомил с Шоном Шелби, и мы сейчас на стадии переговоров, чтобы в UFC подписаться. Очень скоро я туда поеду...

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— В принципе это реально, если вы следующий бой выиграете?

— Да, мне Шон Шелби сказал, что хочет титульный бой сделать с тем парнем, с которым я дрался за день до боя. Получилось так, что у нас, когда конференция была, в одном карде, где я должен был драться, там был парень местный, он начал ругаться, я хотел его успокоить. И получилось так, что его команда начала со мной драться. Я там плечо себе о перила порвал за день до боя. Потом перед выходом на бой смазал руку, чтобы не было видно.

— Получается, Шон Шелби и другие матчмейкеры из UFC работают и в других организациях?

— Они приходят и смотрят интересные бои, тех бойцов, кого потенциально могут подписать в UFC или сделать замену. Конечно, чтобы к спортсмену начали присматриваться, нужно показать хорошие результаты в профессиональных турнирах ММА по всему миру, иметь собственный стиль и отличные рекомендации именитых тренеров. Мой менеджер настаивает, чтобы я уже включился в конкурсные списки UFC, так как уже подхожу под все критерии турнира. Но я сказал своему менеджеру, что хочу сначала провести бой в iKON FC, забрать этот пояс, и после этого уже мы будем думать.

— С Хорхе вы тоже общаетесь достаточно плотно?

— Да, после первого боя меня с ним познакомили. Уже во втором бою он к нам пришел, мы общались, смеялись насчет колена, прямо познакомились хорошо. Иногда он мне в Instagram* пишет, общаюсь с ним.

Тренируется с легендами UFC. Самый жесткий спарринг был с Тони Фергюсоном

— Как так получилось, что сразу по прибытии в США вас начали приглашать в лучшие залы по ММА?

— У меня хороший «послужной список». (смеется). Все просто: я хорошо зарекомендовал себя на боях в разных странах, и когда решил посетить Америку, связался с топовыми менеджерами по ММА.

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— Вы могли остановиться и в Sanford MMA, и в Jackson Wink одновременно. Почему остановили выбор на втором зале?

- У меня действительно было два приглашения на руках, и обе организации считаются престижными в США. Но я сделал свой выбор в пользу JW, поскольку ознакомился с составом этой Академии и был в полном восторге — так много титулованных бойцов я раньше нигде не видел. Кроме того, по прилете в Майами мне уже удалось пообщаться с некоторыми из них, потренироваться вместе. Так что выбор был очевиден.

— В Jackson Wink же тренируются многие именитые бойцы из России, насколько я знаю. Тренер по борьбе Магомед Арсанов, менеджер Михаил Любимов.

- В Jackson Wink Academy очень сложно попасть. Для этого необходимо иметь минимум 15 побед, пять из которых — международные. Также продемонстрировать свою технику боя, которая оценивается другими выдающимися бойцами. Например, Михаилом Любимовым — нашим главным менеджером зала и президентом Академии. Он же и принимает конечное решение по вопросу членства в JW.

Кроме того, в наши ряды вступают и мировые бойцы UFC. Среди них Кларесса Шилдс, Хуан Адамс, Диего Брандао и многие другие.

— Расскажите, если сравнивать Jackson Wink и RCC, где вам нравится тренироваться больше?

— Знаете, я, пожалуй, не смогу выделить один зал. Они оба очень высокого уровня RCC — один из лучших в России, а Jackson Wink — в США. На мой взгляд, чтобы стать хорошим бойцом, надо пройти обе эти школы.

- В Jackson Wink действительно много именитых бойцов, таких как двукратный чемпион UFC Джон Джонс, например. Вы с ним пересекались?

— Нет, с ним еще не пересекался. Я хочу с ним встретиться. Тут много ребят, спарринг-партнеров. Что мне нравится: он сделал для себя такой круг, изолировался от всех и готовится к предстоящему бою. Лишних встреч не делает. Когда я уезжал, он приезжал, когда он уехал, я тут был. Думаю, что чуть позже обязательно познакомлюсь.

— Что больше всего запомнилось в Jackson Wink за время вашего пребывания там?

— Когда я приехал, буквально через пару недель коуч Уинк меня позвал на лапах с ним постоять. Я с такими эмоциями готовился, думал: «Блин, ни фига себе! Такой тренер с таким именем будет мне лапы держать». Он сам меня позвал тогда, и какой-то эмоциональный всплеск у меня был. Помню, стоял с ним бил лапы и думал: «Офигеть!» Не мог настроиться. Это, наверное, был самый яркий момент.

В целом очень люблю это место и надеюсь, что это только начало моей карьеры в США.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть