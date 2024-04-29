Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 02:13

Калмыков — о бое с Хейбати: «Перс поступил как трус и последняя шавка»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион кулачной лиги Hardcore Мухамад Калмыков подвел итоги боя с бойцом поп-ММА Мохаммадом Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец.

«Такого я не ожидал, — сказал Калмыков после боя. — Я хотел зарубиться, я хотел крови и мяса. Хотел зрелища. Он (Хейбати) поступил как трус и последняя шавка».

Хейбати проиграл Калмыкову дисквалификацией за неоднократное нарушение правил кулачного боя. Боец пытался пнуть соперника и пройти ему в ноги.

Калмыков и Хейбати возглавили турнире Hardcore, который проходил 27 апреля в Москве.

1
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак рассказал, как относится к игрокам после поражения, босс «Зенита» обещал серьезный разговор, Личка дал понять, кто будет чемпионом. Что произошло после победы «Динамо» над лидером
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владислав Ковалев: «Нужно побеждать Рибейро, чтобы пробиться в UFC»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости