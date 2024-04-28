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Сегодня, 12:54

Олейник проведет поединок с бразильцем Морейрой на турнире Shlemenko FC 10 в Омске

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Стало известно, когда состоится следующий поединок российского бойца UFC Алексея Олейника.

По информации MMA.Metaratings.ru, 1 июня 46-летний спортсмен подерется с представителем Бразилии Винисиусом Морейрой на турнире Shlemenko FC, который пройдет в Омске.

В своей карьере Олейник одержал 61 победу и потерпел 18 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

На счету 35-летнего Морейры 11 побед и 8 поражений.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Олейник
Винисиус Морейра
ММА
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