Мурад Рамазанов: «До уровня Хабиба мне еще далеко»

Российский полусредневес PFL Мурад Рамазанов (12-0) рассказал, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) дал ему ценные советы.

«Мне повезло, что на мои последние тренировки, спарринги попал Хабиб и дал дельные, ценные советы: как дорабатывать у сетки, тонкости, детали. То, как он сам делал. И они мне помогли. Я вроде бы знаю об этом, а когда он советует, объясняет, понимаю, что до этого уровня мне еще далеко», — сказал Рамазанов «СЭ».

Рамазанов в прошлом бою одолел Лауреано Старополи (13-6) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 апреля на PFL в Чикаго, США.