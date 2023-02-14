Тренер Сен-Пьера восхищается, как Волкановски встал из-под Махачева в 5-м раунде. «Впервые вижу такое в UFC»

Йоку Суми-Геши свип.

До боя против Александра Волкановски из-под Ислама Махачева встал всего один человек за шесть последних поединков. Чарльз Оливейра, оказавшись в первом раунде под ним на спине, сумел вывести Ислама из баланса красивым кузуши-свипом и подняться на ноги.

Самому Волкановски многие предрекали полное бетонирование на земле, эксперты были убеждены, что Махачеву хватит тейкдауна на каждый раунд, чтобы не выпустить соперника из-под себя. Австралиец опроверг все прогнозы и сумел подняться из-под соперника аж четыре раза. Более того — он чуть ли не первым в UFC смог разворачивать мощного Махачева в клинче и дважды едва сам его не перевел.

Волкановски забивает Махачева сверху. MMAJunkie

Одним из самых красивых грэпплинг-эпизодов в его исполнении стал свип в 5-м раунде. Волк напоролся на хороший тайминговый захват корпуса от соперника, отправился на канвас, но сумел чудом развернуться, не дать Исламу перекинуть бедро и лечь на себя сверху.

Свип привлек особое внимание черного пояса по джиу-джитсу, тренера Джорджа Сен-Пьера Фираса Захаби, который уделил ему 5 минут разбора на своем подкасте Tristar Gym. Мы решили дать эту интересную речь отдельным материалом.

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«В 5-м раунде произошла одна вещь, о которой никто не говорит. Ислам Махачев очень хорошо вел поединок в начале этого раунда, очень хорошо. И тут Волкановски идет на него в блицатаку, и Махачев берет его обхватом за корпус и хочет перевести, но Волкановски, к моему удивлению, контратакует его движением Йоку Суми-Геши, баттерфляй-хуком. За это я отдаю должное Крейгу Джонсу. Если бы Волкановски не сделал бы этот свип, 5-й раунд забрал бы Ислам Махачев. Легко бы забрал.

Понимаете, Махачев не привычен к такого род а свипам, потому что у него очень сильно ориентированный стиль на вольную борьбу. Дело в том, что в вольной борьбе вы не ложитесь спиной на ковер, потому что так вы теряете баллы. В колледж-борьбе можно работать со спины, в вольной — нет. Посмотрите еще раз этот момент в 5 -м раунде. Он берет его в обхват, вот он, абсолютно легкий тейкдаун, и Волкановски проводит красивый джиу-джитсу свип, он называется Йоку Суми-Геши, бэк-сайд баттерфляй хук. Он просто поднял Ислама Махачева, прекрасно сконтрил, выбил его из равновесия, просто поломал ему тейкдаун. А ведь он уже глубоко увяз в этом тейкдауне, это как если бы газель, которая уже полностью в пасти крокодила, вдруг вырвалась бы. Каким-то образом она взяла и спаслась!

Я готов поспорить, что Ислам Махачев был незнаком с этой контратакой, он очень сильно увязан на базе вольной борьбы. А там нет таких контратак, потому что нет такой работы со спины. И этот свип сломал Махачеву весь поток в этом раунде. Потом он еще раз прошел в ноги и стянул гард. Это то, ч ег о тоже никто не заметил! Парни, Ислам Махачев стягивал гард в том эпизоде. У него не получился проход , и он стянул на последней минуте гард после нокдауна. Он хотел любой ценой уйти в партер. И это показывает мне, что ему еще многому стоит научиться.

Я еще раз отдаю должное Крейгу Джонсу, это выдающийся ум. Я гарантирую вам, что только он мог добавить в арсенал Волкановски этот Йоку Суми-Геши. Я не помню, чтобы я раньше видел, как кто-то исполнил этот свип в UFC. Я постоянно учу этому маневру в зале, я восхищаюсь им, ему меня научил Джон Дэнэхер. Вопрос времени, когда следующее поколение бойцов начн е т копировать этот свип. Я думаю, мы впервые увидели этот свип в титульниках UFC. У Махачева был полный замок на корпусе. Ребята, Махачев — мастер джиу-джитсу, мастер дзюдо, мастер вольной борьбы, и тут он берет полный замок на корпусе... Это был легкий тейкдаун для него. Очень тяжело выбраться из такого, но Волкановски сумел перевернуть ситуацию, и это против более крупного, физически сильного и очень мастеровитого грэпплера.

Волкановски со своим тренером по БЖЖ Крейгом Джонсом. Фото Соцсети

И после этого момента Махачев ментально был вымотан. Я повторюсь, если бы Волкановски не провел немедленную контратаку, это было бы легкое туше для Махачева и доминация в 5-м раунде. Волкановски остался бы на спине до гонга. Но он увидел окошко для такой возможности, малюсенькое окошко, и провел Йоку Суму-Геши. Один из самых блестящих и переломных моментов в истории титульных боев UFC. Если бы не он, Махачев зацементировал бы 5-й раунд, не дал бы шанс а Волкановски подняться. Все подъемы Волкановски до этого момента были за счет сетки. В 4-м раунде он после тейкдауна попытался проползти к сетке, но Ислам его отрезал и забрал спину. Все остальные подъемы были за счет сетки. И в 5-м раунде он был бы переведен в центре октагона, и Ислам тотально бы его распластал, но... Тут на помощь пришел Йоку Суми-Геши.