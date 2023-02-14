Махачева подозревают в мошенничестве перед боем с Волкановски. Российский чемпион нарушил правила USADA?

Австралиец и сам намекнул, что Ислам мог использовать запрещенные капельницы.

Спустя несколько часов после боя на UFC 284, где Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей, австралиец заявил, что пересмотрел бой и считает, что он победил. А на следующий день в интервью Ариэлю Хельвани Волкановски намекнул, что россиянин победил, используя запрещенные методы восстановления.

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг [при выходе в клетку]. Можно довольно быстро восстановиться с помощью капельниц и тому подобного. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но что есть», — заявил Алекс на шоу MMA Hour.

Ислам Махачев (справа) и Александр Волкановски. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Слова Алекса подхватил его товарищ, новозеландец Дэн Хукер, который разразился чередой сообщений в Twitter, направленных против Махачева. «Тупой урод думает, что может полететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем. Мухлюющий пес. Докажите, что я неправ! Спорим, вы не сможете. Если он не будет мошенничать, он не будет побеждать. Ислам — мошенник», — написал Хукер.

Во время написания твитов Хукер, вероятно, был пьян. Журналист The Mac Life Оскар Уиллис публиковал сторис, где сидел с Дэном и общался на отвлеченные темы. На ролике можно заметить, что оба с трудом разговаривали и были навеселе.

В чем именно Хукер обвинил Махачева? В 2015 году в USADA сообщили о запрете так называемой внутривенной регидратации, или восстановления с помощью капельниц. Регламент запрещает внутривенные вливания и инъекции как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, если объем вещества превышает 100 мл в течение 12 часов.

Наказание за капельницы последует вне зависимости от того, что именно вводят спортсмену. Исключением может стать официальное разрешение врача, доказывающее, что такая инъекция спортсмену необходима. Внутривенные инъекции запрещены, потому что они повышают производительность и помогают спортсмену, повышая уровень плазмы и способствуя восстановлению сил. Кроме того, они могут искажать результаты других анализов спортсмена, в том числе на запрещенные вещества.

Сам Хукер никаких доказательств мошенничества не привел. Вместо него их поиском занялись фанаты, которые уже обратили внимание, что на фотосессии до боя на левом сгибе локтя Махачева виден небольшой синяк, какой бывает от укола в вену. На фотографиях во время поединка этого следа уже нет. Но синяк не доказывает, что Махачев использовал капельницу — возможно, он просто сдавал кровь на анализ.

Ислам Махачев. UFC

В команде Ислама уже отреагировали на обвинения Хукера. Менеджер бойца Ризван Магомедов полностью отрицает слова новозеландца: «Все мы знаем, что это чушь. Этот парень — лузер. Он не может принять поражение, просто привлекает к себе внимание, не больше», — приводит слова Магомедова MMA Junkie.