Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?

Ислам проделал не такой долгий путь, в отличие от Волкановски.

После победы Ислама Махачева над Алексом Волкановски единогласным решением судей было много споров о том, кто же должен занять первую строчку в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Списки обновились утром во вторник (как это бывает всегда, первым их опубликовал канадский телеканал TSN — на своем сайте), и существенных изменений не произошло, разве что Джона Джонса подвинули с 11-й на 10-ю строчку. Алекс же остался на первом месте, а Ислам — на втором.

Вся раскрутка поединка строилась на том, что это противостояние двух лучших бойцов мира в данный момент, а победитель либо защитит первую строчку, либо ее займет. Что же пошло не так? Когда все решили, что бой определит лучшего в рейтинге, мало кто учел изначально проигрышную позицию Волкановски, который поднялся в чужой, более тяжелый вес. И точно никто не думал, что Алекс даст Исламу такой бой, после которого он хоть и проиграет, но получит больше фанатской любви, чем победитель.

Алекс Волкановски и Ислам Махачев. Фото Getty Images

Смещать Волкановски с первой строчки было бы и невыгодно UFC (пусть официально промоушен и не влияет на расстановку бойцов), и просто несправедливо по отношению к Алексу. Достаточно вспомнить, как Волкановски и Ислам оказались на первой и второй позициях в топ-15. Австралиец впервые вошел в рейтинг P4P в декабре 2019-го — тогда после первой победы над Максом Холлоуэем он поднялся на девятую строчку. Перед реваншем Алекс находился на седьмом месте и не сдвинулся с него после — напомню, тогда случился близкий бой со спорным решением.

Постепенно Волкановски улучшал позиции — благодаря победам над Брайаном Ортегой и Корейским Зомби он стал вторым, а лидерство захватил только после поражения Камару Усмана от Леона Эдвардса нокаутом. В тот момент первым местом Алекса тоже были недовольны, хотя он заслужил его длинной победной серией и третьим поединком с Холлоуэем, где устроил декласс гавайцу.

Когда Волкановски занял первую строчку, Махачева еще даже не было в топ-15. Он ворвался туда в октябре 2022-го после победы над Чарльзом Оливейрой. Ислам сразу занял третью позицию, обойдя и Усмана, и Нганну, и Джонса. А в ноябре Исраэль Адесанья проиграл Алексу Перейре, из-за чего скатился со второй строчки на четвертую. Место новозеландца занял Ислам — получается, во многом это стечение обстоятельств и желание UFC продвигать его в преддверии боя с Волкановски.

Ислам Махачев. Фото Reuters

Получается, если путь Волкановски от попадания в рейтинг до первого места длился два с половиной года, то Махачев до второй позиции добрался за три недели. Звучит не слишком справедливо, учитывая, что австралиец провел четыре успешные защиты пояса и ни разу не проигрывал в UFC. Ислам до боя с Алексом еще не защищал титул. А о трагичном поражении на старте карьеры в UFC помнят все.

Волкановски вполне справедливо остался на первом месте, а в случае уверенных побед Джонса и Усмана есть вероятность, что и они обгонят Махачева: все-таки не так давно именно эти двое лидировали в рейтинге, а потеряли позиции не из-за собственных навыков, а по стечению обстоятельств.

Все это вовсе не означает, что Махачеву не стать первым номером рейтинга (если это вообще имеет хоть какое-то значение). Если Ислам проведет еще одну или две успешные защиты, но с претендентами из своего дивизиона, то реванш с Волкановски приобретет еще больший смысл. Может, обойдется и без второго поединка: неизвестно, продолжат ли держать высокий уровень конкуренты.