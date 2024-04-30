Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:58

Шон Стрикленд: «Мне надоело видеть иностранные флаги в Америке»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) осудил тех, кто живя в США, выставляет на улицы флаги иностранных государств.

«Мне так надоело видеть иностранные флаги в Америке. Я не понимаю. Вы покинули свою коррумпированную страну, чтобы приехать в США, и до сих пор превозносите то, от чего бежали? Хуже всего, когда латиноамериканцы, родившиеся в Америке, ходят под мексиканским флагом. Где же ваша лояльность. Просто вернитесь назад. Наслаждайтесь своим иностранным флагом», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд подерется с Пауло Костой (14-3) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Шон Стрикленд
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Динамо»
Медведев обыграл Корду и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
Радулов – в Екатеринбург, Ротенберг - на распродажу, а символ «Динамо» - за деньгами в «Спартак»?
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Царукян: «Нравится жить в Америке, но после двух месяцев в Майами едет крыша»

UFC 301: дата и место проведения турнира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости