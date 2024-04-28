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Hardcore FC: Хейбати проиграл Калмыкову дисквалификацией и другие поединки турнира

Сергей Разин
корреспондент
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27 апреля в Москве прошел турнир Hardcore FC.

В главном поединке вечера Мохаммед Хейбати проиграл Мухамеду Калмыкову дисквалификацией за попытку пнуть соперника.

Результаты главных боев турнира:

Мохаммед Хейбати — Мухамед Калмыков: поражение Хейбати дисквалификацией;

Виталий Ананин — Даниил Бридов: победа Ананина нокаутом в первом раунде;

Тимур Мусаев — Шамиль Джахбаров: победа Мусаева единогласным решением судей;

Ильнар Ишимбаев — Суламбек Шахгириев: ничья;
Александр Хоронженко — Артем Кузьмин: победа Хоронженко единогласным решением судей.

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