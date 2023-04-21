Блейдс — грозная тейкдаун-машина, но Павловича за 18 боев перевели всего два раза

Разбираемся в раскладах.

В ночь на 23 апреля в главном событии UFC Vegas 71 подерутся два топовых тяжеловеса Сергей Павлович (17-1) и Кертис Блейдс (17-3).

Оба относятся к одному поколению — Блейдсу недавно исполнилось 32 года, Павловичу в мае будет 31, оба находятся на пике. Россиянин идет на серии в пять побед нокаутами подряд в первом раунде, если он попадает, бой заканчивается через несколько секунд. Блейдс, у которого всегда был отменный процент побед, четыре боя назад проиграл страшным и глупым нокаутом Деррику Льюису, но смог оправиться и построить новую победную серию.

В последних поединках американец выглядит окончательно созревшим бойцом — он избавился от психологический зависимости от тейкдаунов (раньше, как бы ни шел поединок, требовала этого ситуация или нет, Блейдс на автомате искал проход в две ноги, и серьезнее всего поплатился за это в бою с Льюисом), дерется более стратегически грамотно, его стойка заметно преобразилась — он много двигается (более подвижный, чем Льюис и Туйваса), финтит, хорошо чувствует дистанцию, работает передней рукой и в предпоследнем поединке здорово потушил Криса Даукаса контрпанчем между рук. Теперь Кертис не напористая тейкдаун-машина, он стал гораздо лучше драться по ситуации, и это несет для Павловича совершенно новый вызов.

У любого грядущего боя всегда есть поверхностная и глубинная головоломка. В этом поединке поверхностная задачка выглядит так — Павлович сильнее в стойке, Блейдс сильнее в борьбе, а раз борьба всегда определяет ход боя, вопрос в том, сможет ли Блейдс переводить и контролировать соперника. Глубинная же головоломка — это огромное дерево вариантов, идя по которому, можно дойти вообще до чего угодно. Так или иначе, примерно в 70 процентах поединков рисунок боя всегда идет именно по поверхностному сценарию. Да, бывает всякое, ММА непредсказуемы, но , как правило, хорошие борцы все равно навязывают свою игру и побеждают. Поэтому было бы интересно разобраться именно в поверхностной головоломке поединка Павлович — Блейдс.

Сергей — базовый борец греко-римского стиля, этой дисциплиной он начал заниматься еще до школы и прозанимался до 11 класса. Позже, после службы в армии, он добавил в свой арсенал еще и боевое самбо. Структура тела у Павловича именно борца-классика: мощный, сбитый, широкий, плечистый, бокастый. При этом у него вторые по длине руки в UFC (213 см) и довольно техничные боксерские панчи. Крайне редкий гибрид для элитного уровня ММА — греко-римский борец + боксер-нокаутер. При этом без пуза, мешковатого тела с большой жировой прослойкой. Тяжи-борцы в ММА, как правило, всегда были толстяками и немного мешковатыми — Романов, Тыбура, Кормье, Спивак, Эспино, Минаков и т . д. Да, Марк Коулмэн не был пузачом, но он, во-первых, был очень маленьким по сравнению с современными тяжами, а, во-вторых, ел стероиды пачками. В определенной степени это относится и к Кевину Рэндельману — он выходил в клетку с весом в 99 кг и сам признавался в употреблении стероидов (хотя его атлетизм и структура тела были бы превосходными и без допинга, он был уникальным атлетом). Павлович же под 120 кг веса, 190 см ростом, борцовской базой, огромными ручищами, широченным корпусом и мощными ногами явно выделяется из общего ряда.

В UFC мы пока не видели от Сергея ни одного греко-римского тейкдауна, но до прихода в промоушен он трижды запускал соперников прогибами — Александра Деревянко, Алексея Кудина и чемпиона мира по боевому самбо Михаила Мохнаткина.

Важно заметить, что Мохнаткина Павлович запустил в 5-м раунде — многие болельщики вообще не знают, что у Сергея есть опыт пятираундового боя. Да, последние семь его поединков не зашли дальше первого раунда, но Павлович дважды в профи дрался 3 раунда и один раз 5 раундов. Причем, в 25-минутном бою он не особо устал. Поэтому его нельзя сравнивать, например, с Франсисом Нганну, который подходил к своему первому титульнику в UFC, не имея опыта даже 3-раундового боя. Кстати, в отличие от того же Нганну , у Сергея на этом этапе есть опыт не только коротких нокаутирующих штурмов, но и долгих выжидательных поединков, где он на джебе, двойке и передвижении спокойно 15-20 минут работал вторым номером. Да, Нганну в последнем отрезке карьеры в UFC тоже стал драться подольше, но работающим 20 минут вторым номером на джебе и двойке его представить очень тяжело.

Обратите внимание, что из тех 5 тейкдаунов, что Сергей провел в профессиональных ММА, у него есть и проходы в ноги и контрброски. Да, проходы у него не очень сильны, нет этой вольниковской ловкости, но в борьбе в корпус, в ситуациях, где надо показать устойчивость на ногах, Павлович — несомненный топ-уровень. При этом, кстати, сам от проходов в ноги он защищается очень здорово. Мы сделали нарезку всех ситуаций, когда он останавливал тейкдауны, и в этой нарезке борцовский уровень российского бойца очень хорошо виден.

Общая статистика — Павлович за 18 боев защитился от 20 тейкдаунов из 22. Переводили его только Бага Агаев и Алистар Оверим. Агаев поймал ногу, когда Павлович поднял ее для удара коленом, а Оверим подсек из клинча (по словам Павловича, в том бою он был сам не свой из-за неудачной акклиматизации). С корпуса его никто никогда не бросал, и с прохода в две ноги никогда не сажал — кстати, именно вот этими двумя способами Кертис Блейдс чаще всего и переводит своих соперников.

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Несмотря на внушительную цифру в 62 успешных тейкдауна в UFC, были у Блейдса соперники, которые не давали себя переводить. Лучше всех справился Даниэль Омельянчук — он остановил все 13 попыток тейкдаунов. Джуниор Дос Сантос тоже крепко отзащищался — 6 попыток переводов Блейдса ничем не закончились.

Но сейчас Кертис уже на той стадии бойцовского взросления, когда он не использует тейкдауны ради тейкдаунов. Когда-то, в бою, например, с Марком Хантом, американец мог спамить один перевод за другим, даже не пытаясь законтролировать соперника в партере. Его целью было просто измотать соперника количеством переводов. Сейчас Блейдс уже может только угрожать тейкдаунами, чтобы сделать свою ударку непредсказуемее, или, наоборот, готовить что-то в стойке, чтобы сделать непредсказуемее борьбу. По сути, Павловичу досталась самая зрелая и поумневшая версия Блейдса.

Кстати, это и первый за долгое время соперник Павловича в UFC, кто идет на серии побед. Туйваса за три месяца до боя с россиянином прошел через жуткое избиение в бою с Ганом. Льюис за пять месяцев упал лицом в пол после локтя уже самого Туйвасы... Теперь же Сергею предстоит драться со свежим, побеждающим соперником, который в хорошей динамике — это уже задачка явно посложнее.

MMAJunkie

И тем не менее есть ощущение, что Павлович может выиграть не только нокаутом, но и спокойно методично переиграть в 25-минутном бою. Проходы в две ноги он будет спроллить и встречать апперкотами, а в клинче не уступит в физической силе. В стойке за счет рича и хороших длинных ударов будет иметь преимущество, а в быстрых, взрывных разменах, где нужна чуйка, сила, скорость и рефлексы, будет попадать гораздо весомее.