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Рамазан Исмаилов: «Шлеменко для Магомеда — пройденный этап в карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, оценил вероятность реванша между Александром Шлеменко и Магомедом.

«Илич хочет бой с Магомедом? Пусть организует. Понимаю, что он хочет заработать, но после такого выступления со Шлеменко в России этот бой никому не интересен. Более интересно противостояние Магомеда со Шлеменко. Но Александр для Маги — пройденный этап в карьере как спортивная составляющая. Если есть люди, которые видят победу Александра в реванше и у которых есть финансовые возможности, пусть выполнят запросы бойцов. И для Шлеменко хорошо, что Мага запрашивает такую сумму, потому что он тоже больше заработает. Александру же не дадут в пять раз меньше, гонорар будет где-то рядом», — приводит слова Рамазана Исмаилова «РБ Спорт».

Ранее Магомед попросил 50 миллионов рублей за второй бой со Шлеменко.

15 декабря в главном событии RCC 17 Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде победил Александра Илича.

Источник: РБ Спорт
Александр Шевченко
Магомед Исмаилов
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