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Резников: «В поединке Шлеменко и Илича была нормальная остановка, серб даже не дрался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников прокомментировал поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Не закончил бы в первом раунде, закончил бы во втором. Илич уже все. Даже не дрался, выживал. Шлеменко пробил в живот, что тот закричал. И глухая защита. Но также и в первом поединке была нормальная остановка, не ранняя. Если послушать Шлеменко, он никому никогда не проигрывал нокаутом. Все его проигрыши — это ранние остановки. С Бруно Силвой у него была ранняя остановка, хотя она вообще не обсуждается. А еще первый бой с Иличем — ранняя остановка, и Магу (Магомед Исмаилов) он победил по очкам», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

15 декабря на турнире RCC 17 Шлеменко одержал победу над Иличем техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Артем Резников
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