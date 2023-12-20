Исмаилов считает адекватным гонорар в размере 50 миллионов рублей за реванш Магомеда с Шлеменко

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, поделился мнением о требовании его подопечного гонорара за второй бой с Александром Шлеменко в размере 50 миллионов рублей.

«Правильно. Чем Россия как страна хуже Америки? У нас самая богатая страна в мине. 40 процентов мировых запасов находятся в недрах нашей земли. Тонну нефти продали и заплатили. Такие противостояния должны поддерживаться на государственном уровне. Нейт Диас с Джейком Полом получают 20 миллионов долларов. Чем Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко хуже? Они выдадут бой намного лучше, ярче и красочнее. Плюс всем, и Александру тоже больше заплатят. Поэтому запросы Магомеда адекватные», — приводит слова тренера Metaratings.ru.

Ранее Рамазан Исмаилов заявил, что Шлеменко для Магомеда — пройденный этап в карьере.

Первый бой Исмаилова против Шлеменко состоялся в декабре 2022 года. Тогда Магомед победил решением судей.