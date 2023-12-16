Исмаилов ответил Шлеменко: «Реванш? Подготовьте 50 миллионов!»

Российский средневес Магомед Исмаилов ответил Александру Шлеменко, который усомнился, что 37-летний боец может согласиться на реванш.

Шлеменко в интервью после победы над Александром Иличем заявил, что Исмаилов навряд ли согласится на реванш, так как Магомед соглашается на бой, когда Александр в слабой форме.

«Реванш со Шлеменко? Проблем нет, давайте подеремся. Реванша хочет? Он был суперхорош? Давайте подеремся. Подготовьте, пожалуйста, 50 миллионов рублей — и погнали. Вперед! Саша, я иду за тобой! Просто скажите, что готовы заплатить эту сумму — и я в Омск приеду за Сашей! Как понять: дерется когда слабый?! Предложите сумму, которая меня устроит, раз уж такой разговор идет. Он потом не будет слабый? А вдруг он опять слабый будет?» — сказал Исмаилов «СЭ».

15 декабря в главном событии RCC 17 Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде победил Александра Илича.

Первый бой Шлеменко против Исмаилова прошел в декабре 2022 года. Тогда Исмаилов победил решением судей.