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Сегодня, 19:44

Клименко: «Реванш Гришина и Бакытжанулы актуальнее боя с Штырковым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава RCC Николай Клименко заявил, что Максим Гришин после боя с Асылжаном Бакытжанулы не рассматривается в качестве потенциального соперника для Ивана Штыркова.

«Будем искать соперника для Ивана на начале следующего года. Бой с Минеевым с мая переносится на конец года. Придумаем, что-то интересное, чтобы не было простоя: кикбоксинг или ММА. Не уверен, что соперником Штыркова будет Максим Гришин. Результат боя Гришина с Бакытжанулы был очень спорный. По моим ощущением чуть лучше был Асылжан. Как минимум ничья. Я не вижу победы Максима. И актуальность их реванша намного больше, чем бой с Штырковым. Сейчас бой Ивана с Вагабом Вагабовым ближе, чем, допустим бой Вани с Виталием Минаковым. И на эту встречу Иван легко согласился, но я думаю, что здесь слишком большая разница в габаритах», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Изначально RCC рассматривал Гришина в качестве соперника Штыркова. Однако Иван отказался драться с ним в декабре и Гришин провел встречу с Бакытжанулы, которую выиграл единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
Максим Гришин
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