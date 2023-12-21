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Шлеменко: «Год для меня выдался очень хорошим и удачным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Александр Шлеменко отметил, что 2023 год получился для него очень хорошим.
«Год для меня выдался очень хорошим и удачным. Я реабилитировался за свое нелепое поражение от Илича, это очень важно. В плане карьеры все идет просто отлично. Дальше меня ждет много интересных боев и противостояний. Самое главное, что я нашел и поборол то, что мне мешало проявлять себя с лучшей стороны. Теперь только вперед!» — цитирует «РБ Спорт» Шлеменко.

В конце декабря Шлеменко на турнире RCC 17 победил серба Александра Илича.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shlemenko-v-plane-kar-ery-vse-idet-prosto-otlichno-dal-she-menya-zhdet-mnogo-interesny-h-boev/
Александр Шлеменко
ММА
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