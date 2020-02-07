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«Я тоже романтик. По всей видимости, у нас будет романтическое шоу». Исмаилов ответил Емельяненко

13:32
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил на обращение Александра Емельяненко в свой адрес у себя в Instagram.

6 февраля Александр Емельяненко выложил в сеть обращение к Магомеду Исмаилову, в котором посоветовал будущему сопернику на турнире АСА 107 «усерднее готовиться к бою». Также, в этом видео Емельяненко свое задержание за дебош в нетрезвом виде и назвал себя «романтиком». Исмаилов решил обыграть слова Александра и спародировать его обращение в преддверии пресс-конференции, посвященной их поединку.

— По всей видимости, завтра на пресс-конференции встретятся два романтика. Будет грандиозное, романтическое шоу, — подписал публикацию Исмаилов.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым должен состояться 3 апреля в Москве, на турнире АСА 107. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

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