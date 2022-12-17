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Сегодня, 03:23

Вагабов — о поражении Емельяненко от Коваленко: «Саня сам загубил свою карьеру»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов прокомментировал поражение тяжеловеса Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко.

«В Сане пропала опасность, — сказал Вагабов журналистам после боя Емельяненко и Коваленко. — Плохого ничего про него говорить не хочу, уважаю его как спортсмена, но он сам загубил свою карьеру. И это произошло не сегодня, а годами ранее».

Емельяненко судейским решением проиграл Коваленко. Бой по правилам ММА состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Емельяненко
Вагаб Вагабов
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