Вагабов — о поражении Емельяненко от Коваленко: «Саня сам загубил свою карьеру»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов прокомментировал поражение тяжеловеса Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко.

«В Сане пропала опасность, — сказал Вагабов журналистам после боя Емельяненко и Коваленко. — Плохого ничего про него говорить не хочу, уважаю его как спортсмена, но он сам загубил свою карьеру. И это произошло не сегодня, а годами ранее».

Емельяненко судейским решением проиграл Коваленко. Бой по правилам ММА состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.