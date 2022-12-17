Дацик о бое с Шульским: «Паша мне по моське хорошо натыкал»

Тяжеловес Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» высказался о победе над Павлом Шульским на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Примерно так и думал, что будем кайфово рубиться, — cказал Дацик журналистам после боя. — Кто-то мог до конца не достоять. Колхозка — это такая штука, что хрен знает, будешь ты стоять после нее или нет. Паша мне по моське прямыми натыкал хорошо».

Дацик победил Шульского судейским решением на турнире РЕН ТВ, который состоялся 16 декабря в Москве.