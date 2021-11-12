Усмана Нурмагомедова под конвоем ведут на посадку в самолет в Дагестан

Брата знаменитого российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Усмана в сопровождении конвоя заводят в самолет в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН ТВ.

Брат экс-чемпиона UFC Хабиба Брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова только что прошел на посадку на рейс до Махачкалы в сопровождении полицейских, передает наш корреспондент. pic.twitter.com/nmW6g1FcXc — Известия (@izvestia_ru) November 12, 2021

Бойца, которого задержали в столице по подозрению в наезде на сотрудника МВД, отправляют в Дагестан.

По данным РЕН ТВ, самолет с Нурмагомедовым и его другом Камалом Идрисовым, который, предположительно, был за рулем авто, вылетит из Москвы в 23.20.

Ранее Усмана Нурмагомедова с товарищем задержали в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в наезде на автомобиле на сотрудника полиции у аэропорта в Каспийске. По нашей информации, 23-летние спортсмены спешили на рейс в Москву. Молодых людей попытались остановить на КПП, но те продолжили движение и сбили сотрудника полиции, а затем побежали на самолет, бросив автомобиль.

По предварительной информации источника, за рулем машины в момент наезда находился Камал. 39-летний пострадавший полицейский госпитализирован с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Было возбуждено уголовное дело.