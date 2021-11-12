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Усмана Нурмагомедова под конвоем ведут на посадку в самолет в Дагестан

23:15
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Брата знаменитого российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Усмана в сопровождении конвоя заводят в самолет в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН ТВ.

Бойца, которого задержали в столице по подозрению в наезде на сотрудника МВД, отправляют в Дагестан.

По данным РЕН ТВ, самолет с Нурмагомедовым и его другом Камалом Идрисовым, который, предположительно, был за рулем авто, вылетит из Москвы в 23.20.

Ранее Усмана Нурмагомедова с товарищем задержали в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в наезде на автомобиле на сотрудника полиции у аэропорта в Каспийске. По нашей информации, 23-летние спортсмены спешили на рейс в Москву. Молодых людей попытались остановить на КПП, но те продолжили движение и сбили сотрудника полиции, а затем побежали на самолет, бросив автомобиль.

По предварительной информации источника, за рулем машины в момент наезда находился Камал. 39-летний пострадавший полицейский госпитализирован с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Было возбуждено уголовное дело.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/902633-brata-nurmagomedova-pod-konvoem-vedut-na-posadku-v-samolet-v-dagestan

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Евгений Петров все материалы автора
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