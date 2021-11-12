Майкл Биспинг: «Не стал бы спасать Витора Белфорта, если бы увидел, что он тонет»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг во время стрима на своем YouTube-канале Michael Bisping ответил на вопрос болельщика — стал бы он спасать Витора Белфорта, если бы увидел, что тот тонет?

— Майк, если бы ты увидел, что Витор Белфорт тонет в бассейне эстрогенов (женских гормонов. — Прим. СЭ), бросил ли бы ты ему шприц с тестостероном, чтобы спасти его жизнь?

— Честно, если бы я увидел, что Витор Белфорт тонет, я бы просто встал и наблюдал за этим. Если он тонет, значит, таков план Бога. А кто я такой — скромный Майки Би, Майкл из маленького городка Клизероу — чтобы вмешиваться в планы Бога? Я бы стоял, смотрел, снимал и потом выложил бы видео в гребаный Instagram. Иди ты, Витор.

Белфорт нокаутировал Биспинга в январе 2013-го. Повреждение глаза в этом поединке привело к тому, что британец навсегда перестал им видеть — сегодня у него стоит протезированный глаз.

Биспинг не раз обвинял бразильца в употреблении запрещенных веществ и лицемерии.