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В Bellator отреагировали на задержание брата Нурмагомедова

00:22

Организация Bellator отреагировала на задержание российского бойца Усмана Нурмагомедова.

Усман Нурмагомедов. Появилось видео задержания Усмана Нурмагомедова

«Bellator осведомлен о ситуации и следит за ее развитием», — сказали ТАСС в организации.

В четверг, 11 ноября, Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали в Москве по подозрению в том, что они сбили полицейского на автомобиле в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Усман является бойцом Bellator, на его счету 14 побед в 14 поединках по правилам ММА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12913065

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Евгений Козинов все материалы автора
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