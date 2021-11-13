В Bellator отреагировали на задержание брата Нурмагомедова

Организация Bellator отреагировала на задержание российского бойца Усмана Нурмагомедова.

«Bellator осведомлен о ситуации и следит за ее развитием», — сказали ТАСС в организации.

В четверг, 11 ноября, Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали в Москве по подозрению в том, что они сбили полицейского на автомобиле в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Усман является бойцом Bellator, на его счету 14 побед в 14 поединках по правилам ММА.