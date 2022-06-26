Умар Нурмагомедов рассказал, когда будет готов подраться в следующий раз

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) сообщил, что готов будет вернуться в октагон в конце августа или начале сентября.

«Хочу подраться через месяц или два. Будет здорово, если мне дадут бой в конце августа или начале сентября, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после турнира. — Хочу драться часто, потому что пропустил год из-за травмы. Не хочу вызывать конкретных бойцов. Буду продвигаться на вершину шаг за шагом. Сперва попаду в первую десятку рейтинга, затем в пятерку, и в конце концов буду драться за титул. Я никуда не спешу, я развиваюсь с каждым боем. Главное — побеждать, и однажды это приведет меня к титулу».

Нурмагомедов победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.